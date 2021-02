Condenan a cantante por pisotear imagen de la Virgen María

El cantante de origen polaco, conocido como "Nergal", publicó una foto donde con un pie pisotea la imagen de la virgen, por lo que un juez lo encontró culpable durante un procedimiento judicial abreviado, donde no fue necesaria su presencia.

Ante esta situación el cantante se mostró molesto y calificó la decisión del juez como "un absurdo", pero la ley polaca de ofensa a los sentimientos religiosos prevé hasta dos años de cárcel para quien sea considerado culpable.

"Otra demanda en el proceso. ¿Razón? En todos los casos es lo mismo: ¡ofensa de los sentimientos religiosos! ¿Te imaginas esta tontería en el siglo XXI? Polonia está mentalmente tan jodida detrás de la Europa civilizada que somos, literalmente. Es el último bastión de los llamados "casos de blasfemia". Incluso la Irlanda extremadamente católica eliminó este párrafo de la constitución últimamente. Ocurrirá en Polonia en algún momento y sí, estoy dispuesto a ser ese trampolín. A la mierda el fundamentalismo religioso en cada maldito agujero. Y, francamente, estoy seguro de que ganaré este y todos los demás casos. Solo espera y verás", reclamó el cantante.

"Nergal" ya había sido acusado de falta de respeto al águila blanca, uno de los símbolos nacionales de Polonia, por considerar que la imagen "The Republic of the Unfaithful" en una camiseta y un cartel en una de sus giras, era una falta de respeto al escudo de armas polaco. Darski consideró que esos cargos eran absurdos y habían sido retirados, pero tiempo después de retomó el caso.

El cantante también ha tenido problemas con las autoridades por destruir biblias y han intentado vetar a la banda por su ideología satánica.