¿Cómo se conocieron Pati Chapoy y Daniel Bisogno?

La noticia sobre su sensible fallecimiento este pasado 20 de febrero fue confirmada por la misma conductora, quien también fue su amiga durante años

Por: Marcela Islas

La tarde del 20 de febrero se reportó el fallecimiento de Daniel Bisogno, conductor de "Ventaneando", tras permanecer varios días internado en el hospital debido a complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

La noticia fue confirmada por la presentadora Pati Chapoy, con quien compartió créditos en el famoso programa de espectáculos. "Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció", escribió Chapoy en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparece al lado del conductor.

¿CÓMO FUE EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE PATI CHAPOY Y DANIEL BISOGNO?

?? “Le estaré eternamente agradecido siempre a Pedrito”: DANIEL BISOGNO.



El comunicador contó en esta entrevista de 2018 que fue @tiopedritosola quien lo presentó con @ChapoyPati y, gracias a eso, entró a @VentaneandoUno. pic.twitter.com/te5R2mfXeJ — Alberto Tavira (@betotavira) February 21, 2025

Tras la lamentable pérdida, el periodista Alberto Tavira compartió una entrevista de 2018 en la que "El Muñe" reveló cómo conoció a Pati Chapoy. En la conversación, Bisogno recordó que trabajaba en radio con Juan José Origel y que Pedro Sola solía visitar el programa.

"Cuando viene el cambio en Ventaneando y se va Origel a Televisa, entró Álvaro Cueva, pero Pedrito me dijo: 'te voy a llevar con Pati'. Pedrito me llevó allá y Pati le dijo: 'cinco minutos, Pedro'. Y pues entré. A partir de ahí me metieron primero a 'Caiga quien caiga' e hicimos click", relató Bisogno.

Ese primer encuentro marcó el inicio de su carrera en "Ventaneando", pues solo un poco después, en 1997, fue llamado como suplente, lo que lo llevó a convertirse en uno de los conductores más icónicos del formato.

DANIEL BISOGNO reconoció, en esta entrevista de 2018, que le debía su carrera en gran medida a PATI CHAPOY (@ChapoyPati). #QEPDDanielBisogno pic.twitter.com/tsPlUDxNbf — Alberto Tavira (@betotavira) February 21, 2025

PATI CHAPOY LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE DANIEL BISOGNO

La relación entre Pati Chapoy y Daniel Bisogno trascendió lo profesional, consolidándose en una amistad que se mantuvo hasta sus últimos días, sin embargo, en varias ocasiones se le vio a ella desempeñar su papel como jefa y reprenderlo por sus ácidos comentarios en el programa.

El equipo de "Ventaneando" le dio el último adiós en una emotiva transmisión este jueves 20 de febrero, en la que Chapoy aseguró que era un día muy triste y que casi no podía hablar. No obstante, destacó la importancia de recordar los momentos felices compartidos con Bisogno.

El conductor había estado hospitalizado en terapia intensiva desde hace varios días debido a complicaciones hepáticas, tras someterse a un trasplante en septiembre de 2024 del cual lamentablemente no logró recuperarse y falleció. Su partida deja un vacío en el mundo del espectáculo, pero su legado en la televisión mexicana sigue intacto.