Como dice la canción: el amor acaba

Una de las personalidades más mediáticas de la farándula es sin duda la socialité y empresaria estadounidense Kim Kardashian, quien presentó su demanda de divorcio del rapero Kanye West, informan medios especializados.

La también modelo y estrella del programa de televisión Keeping up with the Kardashians solicitó en el documento la petición de quedarse con la custodia legal y física de sus 4 hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.