Cinépolis: estrenos de verano

Las películas más esperadas están a punto de llegar estas vacaciones

Por: Araceli Rodríguez

Los aficionados al cine están viviendo un verano lleno de emociones y sorpresas por parte de grandes producciones, con los estudios cinematográficos listos para lanzar sus apuestas más ambiciosas. Con títulos que van desde secuelas esperadas hasta nuevas incorporaciones a franquicias populares, la temporada promete satisfacer todos los gustos

El verano cinematográfico del 2024 en Cinépolis ha iniciado con potencia y con grandes éxitos taquilleros, presentando ya destacados lanzamientos como "El planeta de los simios: Nuevo reino", "Intensamente 2", "Furiosa: de la saga Mad Max" y "Amigos imaginarios". Sin embargo, las mayores expectativas se centran en los próximos estrenos programados. Te presentamos los filmes próximos a estrenar.

LAS PELÍCULAS MÁS ESPERADAS EN CINÉPOLIS ESTE VERANO

"Cómplices del engaño" 20 de junio

Glen Powell y Adria Arjona protagonizan una historia en la que un asesino profesional cambia este rol a agente encubierto para ayudar a una mujer que intenta escapar de su marido maltratador.

"El club de los vándalos" 20 de junio

Influenciada en la subcultura de los motociclistas de los años 60, en este filme conoceremos a través del matrimonio de a kathy (Jodie Comer) y Benny (Austin Butler) la evolución de toda una década de los vandals.

"Mi villano favorito 4" 4 de julio

7 años después de la última entrega, regresan Gru, Lucy, Margo, Edith y Agnes, para darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia; Gru jr, quien llega con la intención de atormentar a su papá. Gru deberá enfrentarse a su némesis.

"Un lugar en silencio: día uno" 4 de julio

Precuela de un lugar en silencio, en esta entrega, Sam intentará sobrevivir una invasión de criaturas alienígenas en Nueva York.

"Venom: El último baile" 12 de julio

Tom Hardy regresa a interpretar al emblemático antihéroe Venom, enfrentándose a una nueva y oscura organización que caza simbiontes.

"Fly me to the moon" 12 de julio

Nuevamente tendremos como protagonista de la pantalla grande a Scarlett Johansson acompañada de Channing Tatum, esta película retrata una nueva versión del histórico aterrizaje en la luna del Apolo 11 de la NASA.

"Deadpool 3" 25 de julio

Recuperándose de sus heridas, Wolverine se encontrará con el emblemático Deadpool, quien viajó en el tiempo para ayudarlo, con la ilusión de amistarse con él y que formen un grupo para acabar con un enemigo en común.

Los prometedores estrenos de verano en cinépolis están a la vuelta de la esquina, para adquirir tus entradas u obtener más información puedes visitar el sitio web oficial de cinépolis.