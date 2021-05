Christian Nodal se declara "dependiente" de Belinda hasta para dormir

La distancia con su amor tiene triste a Christian Nodal, quien confesó que tras su ausencia no puede dormir. En una publicación en su red social Twitter, compartió que no ha estado durmiendo muy bien y por ello no ha descansado como se debe. "De 120 horas creo que nomás he podido dormir 18 horas... ta cabrón", escribió.

De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabron. — NODAL (@elnodal) May 11, 2021

Un seguidor le respondió su tweet, lo que el cantante originario de Caborca, Sonora, confesó que tiene una dependencia a su novia Belinda y desde que no está a su lado, no puede conciliar el sueño.

El cantante aceptó que tiene una dependencia a su novia y es por ello que no puede conciliar el sueño y solo con ella a su lado puede hacerlo. "Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano", mencionó el cantante.

Varios seguidores se mostraron preocupados por su falta de sueño, pues, le señalaron, que podría afectar su salud, asimismo, le recomendaron no ser tan dependiente de su novia.

Nodal acompañó a Belinda a España cuando se mudó para que se instalara, pero se quedaron viviendo juntos varios meses, por lo que ahora la extraña más.