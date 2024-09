Christian Nodal responde a críticas, esta es la razón por la que se enojó

El cantante sonorense Christian Nodal publicó una serie de videos en sus historias de Instagram para responder a las críticas que se le hicieron por no compartir fotos ni felicitar públicamente a su hija Inti quien este fin de semana cumplió un año.

La pequeña tuvo una gran fiesta de cumpleaños y esto se supo gracias a que su mamá, la cantante Cazzu compartió muchas fotos y videos del festejo donde se aprecia hubo gran cantidad de juegos así como algunos invitados especiales entre los que destacan La Joaqui y Nicki Nicole.

Por su parte Christian Nodal, quién también asistió al festejo de su hija en Argentina, omitió compartir algo en redes sobre la celebración, como sí lo hizo cuando se casó "en privado" con Ángela Aguilar, hija del reconocido cantante Pepe Aguilar.

Frente a los cuestionamientos que recibió Nodal por no hacer pública su presencia en el festejo de su primogénita, el cantante usó las redes sociales para responder y dejar en claro que el amor que siente por su hija no está condicionado a publicaciones que él haga en internet.

"Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija por su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal el otro...".

"Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, deinfluencers payasos hasta reales y de todo tipo", señaló Nodal.

El intérprete de temas como "Adiós amor", mencionó que viajó especialmente a la Argentina para estar presente en el cumpleaños de su hija y luego regresó a México para continuar con su serie de presentaciones.

A veces juzgamos desde la ignorancia y lastimamos sin razón. Esto dice Christian Nodal sobre las critica por "no felicitar" a su hija Inti pic.twitter.com/JEXK0ls2lR — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) September 16, 2024





NO TENGO ESTÓMAGO PARA LEERLOS, DIJO

"Pero, cómo usan una imagen con mi hija para decir ´ah, no, que este cab%&$n no quiere pagar manutención´, ´que una jueza y que negocio´. Hablan tanta mi#$da, se inventan tanta mi&/#da. Que yo no tengo estómago para leerlos", siguió, dejando en claro su malestar.

Enfatizó que no es su deseo exponer la imagen de su hija en redes sociales, donde tiene millones de seguidores, pero, que respeta que otros artistas, incluso la mamá de la pequeña sí decida hacerlo.

Y sumó: "Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella. Y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella".

"No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos. Es una bebé", preguntó.

Visiblemente molesto, Christian Nodal recalcó que lo importante para él es su hija sepa que su papá está trabajando para que ella pueda tener fiestas como la que recientemente tuvo y para que no le falte ropa y pueda vivir en un lugar bonito.

Terminó haciendo un llamado a quienes lo critican a no meterse en asuntos tan personales de su vida ni a intentar demeritar el cariño que le tiene a la niña solo por no haber compartido fotos de su fiesta de cumpleaños.

"Creo que desde ahí va el amor. No desde un post. Entonces, hay un límite. No se metan para estas cosas. Si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no es mío. Pero bueno".