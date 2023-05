Christian Nodal actuará ahora en telenovela

Christian Nodal apenas ha dado a conocer la noticia de que será papá, ahora resulta que podría ser el villano en una telenovela, esto lo dio a conocer la periodista Maxine Woodside, quien aseguró que el cantante podría debutar como actor en un melodrama llamado "Minas de Pasión".

El proyecto televisivo será protagonizado por Livia Brito y Osvaldo León, la conductora mencionó en su programa que fue el propio Pedro Ortiz de Pinedo, quien lo había contactado para interpretar el tema principal, pero además ahora resulta que podría ser parte del elenco.

"Una de mis comadritas me contó que será el villano de la novela y esto se dio cuando Pedro le pidió que interpretara el tema, petición que aceptó, pero aparte le pidió oportunidad para actuar, siendo su gran sueño y pues al parecer lo acomodarán como villano", aseguró Woodside.

También comentó que el pago no iba a ser tan grande por no ser uno de los protagonistas, pero Nodal aseguró que no le importaba el sueldo, lo que a él le interesaba era incursionar en la actuación que era parte de los sueños que le faltaban por realizar.

Según se sabe las grabaciones de "Minas de pasión" ya comenzaron, ya que Livia Brito compartió en su cuenta de Instagram algunos videos donde se aprecia su participación en las primeras escenas.

También forman parte del elenco, Osvaldo de León, quien compartirá créditos como protagonista, así también Anette Michelle como villana, Alejandro Camacho, César Évora, Cynthia Klitbo, Sylvia Sáenz, Rodrigo Murray, Alma Cero, Carlos Gatica, Mayra Rojas y Karyme Lozano.