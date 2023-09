Christian Chávez: Federación Mexicana de Charrería desaprueba su traje rosa de charro

La Federación Mexicana de Charrería ha generado controversia en las redes sociales al expresar su desacuerdo con el atuendo de Cristian Chávez, miembro del reconocido grupo musical RBD, durante una presentación en vivo, en la que lució un traje de charro de color rosa.

Luisa Echevarría, reina de la Federación, compartió un comunicado en sus redes sociales solicitando al cantante que respetara la indumentaria de charro y que la utilizara de acuerdo con las tradiciones y reglas establecidas.

Este conflicto se produce poco después de otro incidente controversial relacionado con el grupo, cuando Maite Perroni, también integrante de RBD, olvidó parte de las letras de algunas de sus canciones durante un concierto en vivo. El uso del traje de charro rosa por parte de Cristian Chávez ha generado opiniones divididas tanto en la comunidad mexicana como en otros lugares.

De acuerdo con las pautas de la Federación Mexicana de Charrería, el atuendo de charro debe cumplir con especificaciones precisas en cuanto a su color, textura, decoración, calzado y longitud de las mangas. Según Echevarría, estas especificaciones no se respetaron en la versión rosa del traje utilizado por Cristian Chávez.

"Me dirijo a ti, Christian Chávez, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones", expresó Echevarría en su comunicado.

Por su parte, el cantante de RBD compartió un comunicado donde aclaró que su traje es "una reinterpretación" de la cultura mexicana y no un intento de apropiación de la charrería. "Mucha gente se ofendió por usar un atuendo que no es un traje de charro... que no es un traje de charro, cabe aclarar, porque tiene otras características", dijo.

Cristian Chávez también lamentó que algunas personas se sintieran ofendidas, pero defendió su elección diciendo que no intentaba representar algo que no es.

"Obviamente lo único que estoy haciendo es para quienes se sintieron ofendidos, lo siento mucho, no es un traje de charro, solo es una interpretación de la mexicanidad. Yo no soy charro, si se sintieron agredidos lo siento", agregó.

Esta controversia ha abierto un debate sobre la línea entre la reinterpretación cultural y el respeto por las tradiciones. Mientras algunos usuarios de redes sociales se han mostrado críticos con la Federación por considerar que su postura es excesiva, otros han defendido la importancia de mantener vivas y respetadas las tradiciones mexicanas.