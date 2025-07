Chespirito cuenta cómo fue su primer beso con Florinda Meza aún casado con Graciela

Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, es uno de los comediantes más famosos de México; sin embargo, tras el estreno de su bioserie en Max, se ha dado a conocer algunos detalles de su vida que nadie conocía. Este es el caso de los inicios de su relación con Florinda Meza, mujer con la que tuvo su segundo matrimonio, pues antes de esto formó una familia con Graciela.

Durante este jueves 17 de julio, se estrenó el nuevo episodio de "Chespirito: sin querer queriendo", serie que cuenta la vida, éxito y carrera del famoso comediante. En este nuevo capítulo muchos usuarios se cuestionaron si el beso entre Margarita Ruiz, quien interpreta a Florinda y Roberto fue en realidad de esa manera; sin embargo, Bolaños contó ese beso en su autobiografía.

¿CÓMO FUE EL PRIMER BESO ENTRE FLORINDA MEZA Y CHESPIRITO?

Aunque en la bioserie de Max, nos muestra cómo el elenco celebra una presentación en Chile y poco a poco todos se van hasta quedar Florinda Meza y Chespirito solos, dando la oportunidad a su acercamiento. En la autobiografía del comediante hay más detalles e incluso algunas palabras que dieron pie al acercamiento entre ambos para comenzar una relación.

En el libro de Bolaños, después de una noche de gira con todo el elenco y una cena entre los compañeros, Florinda y Roberto se quedaron solos en el bar del hotel; ambos comenzaron a bailar juntos y según lo que cuenta Bolaños; pudo sentir la mejilla de la actriz apoyada en la suya. Tras un momento de baile, se les informó que el lugar iba a cerrar y Florinda Meza le recordó a Chespirito que él había dicho que tenía hambre.

Chespirito le explicó a Florinda que los compañeros habían señalado los muchos besos que recibirán de las admiradoras, y que esa noche él no había recibido ninguno. A esto Florinda lanzó las palabras que darían inicio a su relación, diciendo: "Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?". A lo que el comediante respondió con un beso a la actriz.

DIFERENCIAS ENTRE LO DICHO POR CHESPIRITO Y LA SERIE

Si bien, en la bioserie el primer beso entre ambos fue bastante parecido, hay un momento clave y es que dentro del episodio Chespirito y Florinda Meza suben a la habitación. Sin embargo; en la autobiografía no se menciona algo de esto, pero si se comenta que Roberto entró en una crisis pues aún se encontraba casado con Graciela Fernández; algo que llevó a la sensación de culpa, reconoció el comediante.

Tras el beso e inicio de la relación, Bolaños decidió separarse de su esposa y dejarle todos sus bienes, esto debido a que reconoció que el vínculo con Florinda era más fuerte de lo esperaba.