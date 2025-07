Fallece Connie Francis, ícono del pop de los 50 y 60 y voz de la viral 'Pretty Little Baby'

La legendaria cantante estadounidense Connie Francis, una de las voces más emblemáticas del pop durante las décadas de 1950 y 1960, falleció a los 87 años, según confirmó su amigo y publicista Ron Roberts la mañana de este jueves 17 de julio.

La artista había sido hospitalizada recientemente debido a "dolores extremos", aunque aún no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de su muerte.

¿QUIÉN ERA CONNIE FRANCIS?

Francis, nacida como Concetta Franconero en Newark, Nueva Jersey, en 1937, alcanzó la fama mundial gracias a una carrera meteórica que la posicionó como la primera mujer en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100.

Entre sus múltiples éxitos destacan "Who's Sorry Now?", "Stupid Cupid", "My Heart Has a Mind of Its Own", "Don't Break the Heart That Loves You" y el inolvidable "Everybody´s Somebody´s Fool".

Su popularidad trascendió generaciones, y recientemente volvió al centro de la conversación pública cuando su tema de 1962 "Pretty Little Baby", también conocido como "Linda Muchachita" en español, se viralizó en redes sociales como TikTok e Instagram.

La cantante se mostró sorprendida y conmovida por el inesperado renacer de la canción: "Pensar que una canción que grabé hace 63 años está llegando al corazón de millones de personas es realmente impresionante", dijo en una entrevista con People.

Francis no solo brilló en la música, sino también en el cine, protagonizando películas como Where the Boys Are y Follow the Boys. Su estilo elegante y su poderosa interpretación vocal la convirtieron en una figura admirada tanto por adolescentes como por adultos, y compartió escenario con figuras como Elvis Presley y Brenda Lee.

Connie Francis deja un legado invaluable en la música y una huella imborrable en la memoria colectiva. Su voz, que acompañó a varias generaciones, resurge hoy con fuerza gracias a las nuevas plataformas digitales, demostrando que el verdadero arte no tiene fecha de caducidad.