Tom Holland asegura que Spider-Man: Brand New Day será filmada "a la vieja escuela"

Tom Holland ha compartido emocionantes detalles sobre la próxima película del Hombre Araña, Spider-Man: Brand New Day, asegurando que esta producción será un regreso a las raíces del personaje, con una apuesta clara por la cinematografía tradicional y el rodaje en locaciones reales.

REGRESO A LAS CALLES REALES

Durante una entrevista con el medio Flip Your Wing, Holland reveló que a diferencia de No Way Home, que fue rodada casi en su totalidad en estudios por las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia de COVID-19, Brand New Day marcará el regreso a locaciones auténticas.

"Vamos a recurrir a la cinematografía tradicional y rodar en locaciones reales, por eso empezamos en Glasgow y usamos sus calles para construir el enorme set. Así que será como volver a hacer Spider-Man: Homecoming", expresó con entusiasmo.

UNA NUEVA ETAPA TRAS LA PANDEMIA

El actor, de 29 años, también habló sobre lo que significó grabar bajo estrictas medidas sanitarias y cómo eso limitó el alcance creativo de la última entrega. "Interpretar a Spider-Man es como pasar el rato con un viejo amigo y creo que tuvimos muchas limitaciones con lo que podíamos hacer en la última película debido a la COVID; rodamos toda la película en escenarios", comentó.

No Way Home sigue siendo una de las películas más exitosas de todos los tiempos, manteniéndose en el séptimo lugar del ranking de taquilla global. Sin embargo, para Holland, esta nueva cinta representa una oportunidad para revivir el espíritu de las primeras entregas.

UN ELENCO PROMETEDOR Y UNA HISTORIA INTRIGANTE

Además del regreso de Zendaya como MJ, Brand New Day contará con nuevas incorporaciones al elenco como Sadie Sink (Stranger Things) y Liza Colón-Zayas (The Bear). Estas adiciones han aumentado las expectativas de los fans, que también están ansiosos por saber cómo se desarrollará la historia tras el emotivo final de No Way Home, donde Peter Parker decide borrar la memoria de sus seres queridos para protegerlos.

El rodaje comenzará una vez que Holland y Zendaya finalicen su participación en La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, que ya está generando ruido como una de las películas épicas más ambiciosas de la década.

Con una mezcla de nostalgia, tecnología clásica y nuevas caras en el elenco, Spider-Man: Brand New Day se perfila como una entrega que podría redefinir el futuro del héroe arácnido en el cine.