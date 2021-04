César Bono se separa de su esposa por violencia

Relató a un programa de espectáculos que con la situación de la pandemia surgieron problemas que los llevaron a tomar esta decisión y no supieron enfrentar juntos las pérdidas que vivieron.

El actor César Bono confesó con gran tristeza que desde hace unos meses está separado de su esposa , Patricia Castro , debido a que pasaron momentos muy difíciles que no se pudieron conciliar.

"Yo creo, no le quiero echar la culpa a nada ni nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia. Entonces, en lugar de salir adelante, nos quedamos a la mitad del viaje mi exesposa y yo", explicó.

César Bono y Patricia Castro procrearon dos hijos, Leonardo Patricio y César Patricio. El actor ya tenía dos hijas mayores, María del Sol y María Rosa, frutos de su primer matrimonio.

El actor de 70 años compartió que luchó mucho por conservar su matrimonio pero que hubo momentos con violencia verbal, que ocasionaban más enfrentamientos entre ellos, y eso fue lo que detonó su matrimonio.

Aseguró que no llegaron a la violencia física, pero que para él las ofensas dañan igual que un golpe.

Bono aseguró que su divorcio no fue por falta de amor, ya que él luchó hasta el cansancio por salvar su relación, y aunque puso todo de su parte, no fue posible continuar juntos.

"Vieron que luché, luché hasta que de plano eran muchas las agresiones, muchos los problemas y ya no pude más, o sea, luché hasta no poder más, no abandoné luego luego la batalla", recalcó.

"No pudimos superar los obstáculos y cuando no se hace eso, cae uno en tonterías de violencia, de agresiones verbales, que al fin de cuentas lo mismo duele un insulto, un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia", finalizó.