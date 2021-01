Celebra Lupita D'Alessio 50 años de trayectoria

"Hay melodías que he cantado en mi material discográfico que asciende a 56, me encuentro haciendo la selección, hay fans que me recuerdan algunas de las canciones que ya no recuerdo", comentó la D´Alessio.

Como regalo para sus seguidores hará un dueto con su nieta Sara Vargas, aunque destacó que nunca le ha gustado compartir el escenario con nadie, pero en esta ocasión tendrá a su descendente como invitada, ya que ha heredado el talento de la familia.

"Nunca canto con nadie, solamente con mi hijo Ernesto", añadió.

Agregó que su nieta no tiene la intención de incursionar a la carrera musical, más bien tiene proyectos en el deporte, pero aceptó salir al escenario como regalo para su abuela y su papá.

La festejada comentó que ella también forma parte de la producción del show que presentará y el equipo que la acompaña se encuentra haciendo un trabajo digno del festejo de los 50 años de carrera.