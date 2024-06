Carin León revela el por qué no le interesa colaborar con Christian Nodal

El intérprete de "A través del vaso" comentó que busca trabajar con amigos y con Nodal no tiene comunicación desde hace algún tiempo

Por: Luis Valenzuela

Carin León, reconocido cantante del género regional mexicano, ha vuelto a generar titulares debido a sus declaraciones contundentes sobre lo que piensa de una posible colaboración con Christian Nodal, dejando en claro que no está interesado en trabajar con el intérprete de "Botella tras botella".

Recientemente, durante una entrevista para una estación de radio, Carin León reafirmó su postura negativa hacia una colaboración con Nodal, al referirse sobre los "detallitos" que han marcado su relación.

De acuerdo con lo comentado por León, estas discrepancias surgieron tras experiencias previas donde ambos artistas no quedaron satisfechos con el resultado de sus colaboraciones, y aunque admitió que inicialmente se sintió agraviado por la situación, ha reflexionado sobre las complejidades de la industria musical, reconociendo que estas disputas son parte de su trayectoria.

Carin contó que a pesar de no haberse visto en persona más que una vez, ambos se comunicaban por teléfono, y que la primera canción que Nodal grabó con "Los Plebes del Rancho" es de su autoría; a pesar de que no compartió detalles sobre el conflicto entre ellos, afirmó que fue por un tema relacionado dicha canción.

"Teníamos comunicación, de hecho él me grabó un tema con 'Los Plebes del Rancho', el primer tema que sacó con 'Los Plebes del Rancho' es de autoría mía, yo lo acabo de sacar otra vez. Y pues hubo ahí un detallito con la canción y ya por eso yo no podría hacer nada con él y yo pienso que él tampoco conmigo. Pa´ empezar ya ni me contestó las llamadas después de ese detalle" arguemntó Carin León.

El cantante, quien recientemente lanzó su álbum "Boca Chueca", mencionó que a pesar de estos desacuerdos, no guarda rencor hacia Nodal y valora la influencia positiva que este ha tenido en el género musical.

Asimismo, León enfatizó que su principal interés es contribuir al crecimiento y revitalización de la música regional mexicana, destacando que el género está experimentando un renacimiento significativo.

Este nuevo capítulo en la relación entre Carin León y Christian Nodal no solo ha captado la atención de los medios y seguidores, sino que también ha generado especulaciones sobre las dinámicas y rivalidades dentro del ámbito musical.

León ha sido claro en cuanto a sus preferencias para colaborar con amigos y personas con las que tenga una conexión positiva, lo que subraya su enfoque en mantener relaciones constructivas dentro del medio musical.

Con su sinceridad y determinación en no retomar colaboraciones con Nodal, Carin León no solo ha puesto de manifiesto su integridad artística, sino también su compromiso con preservar relaciones profesionales que beneficien el arte y la música que tanto ama.