"Carín" León explota en redes luego de los rumores de romance con Espinoza Paz

Tras la serie de imágenes compartidas en redes sociales es que muchos se han cuestionado la verdad sobre qué pasa entre los cantantes

Por: Luis Flores

El cantante de regional mexicano, "Carín" León, acaba de responder a los rumores que salieron a la luz sobre una presunta relación romántica con su amigo Espinoza Paz.

Fue con videos donde mostraron tanto a "Carín" León como a Espinoza Paz en tiernos momentos, es por ello que, creció la duda sobre ello, ya que incluso podía verse una serie de intercambios entre besos y abrazos, así como la supuesta dedicatoria de canciones.

POLÉMICA

Cada vez más fue creciendo la noticia sobre el supuesto romance, pero lo cierto es que también quedó al descubierto la verdad sobre esto que ha generado tantas preguntas entre la comunidad internauta.

Tras la serie de imágenes compartidas en redes sociales es que muchos se han cuestionado la verdad sobre qué pasa entre los cantantes, pero la realidad es que se trata de metrajes hechos con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

Ante esta situación, el cantante reaccionó a la serie de acusaciones en su contra, así como de Espinoza Paz, quien todavía no ha dado respuesta alguna sobre toda esta polémica.

RESPUESTA DE "CARÍN" LEÓN

Ante la viralidad de las acusaciones es que el famoso respondió y se mostró sumamente molesto, ya que apenas despertaba cuando se enteró de que ya era noticia nacional por un vínculo romántico con el cantante Espinoza Paz.

"Es momento de darle explicaciones a la gente, se merecen una explicación, tengo 3 días con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso porque tienen derecho y no pasa nada porque la gente así lo quiso, hasta la fecha no he desarrollado algún síntoma, si la gente que tiene esta condición me puede decir cuándo se empiezan a desarrollar los síntomas para que no me agarren desprevenido".

Luego de esta respuesta en sarcasmo es que pidió dejar de hablar sobre la sexualidad de las personas como si fuera un tema determinante para definir el éxito de la gente, por lo cual se mostró bastante molesto ante los rumores.

"Gracias por tanto apoyo, tanto cariño, uno se levanta un día heterosexual y al otro día es gay. A estas alturas del partido la sexualidad pasa a segundo plano, pinch*s nacos del mismo tiempo, la misma gente jodida criticando, pónganse a trabajar, pinch* bola de nacos, vayan a ching*r su madre, hagan el bien por ustedes mismos. Un beso a mi compa Espinoza, tiene tiempo que no se reporta, así no va a funcionar esta relación, un respeto macizo".