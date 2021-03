Cambian de nuevo estreno de Rápidos y Furiosos 9

Aunque se presume optimismo en Hollywood, ya que se ha anunciado la apertura de los cines este fin de semana y en Nueva York, ya se habían abierto el pasado, además la Casa Blanca anunció que, a finales de mayo, Estados Unidos contará con las suficientes vacunas para todos los adultos en el país.

Noticia Relacionada Alejandra Guzmán gana demanda contra esposo de Ninel Conde

Otra de las películas que también se reprogramó por tercera ocasión es No Time to Die, así como James Bond que ha fijado su nueva fecha de estreno para el 8 de octubre del 2021.

Y siguiendo la estela del agente 007 también se atrasaron numerosas películas como A Quiet Place Part II, Ghostbusters: Afterlife, The King's Man, Nobody y Last Night in Soho.