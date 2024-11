Caifanes ofrece histórico concierto en Obregón

Caifanes se presentó en Ciudad Obregón en medio de una espectacular noche en la Arena Itson, que lució abarrotada por los cientos de fanáticos de la banda icónica de rock en español de México, formada en 1987, liderada por Saúl Hernández.

La banda es famosa por su estilo e influencia, ya que marcó una generación y ahora sigue resonando en la música latina contemporánea. Caifanes ha tenido una gran cantidad de éxitos que exploran temas como el amor, la muerte y la crítica social, consolidándose como pioneros del rock mexicano con un sonido profundo y letras emotivas.

El concierto de Caifanes se convirtió en toda una experiencia cargada de energía y nostalgia, donde su música logra conectar profundamente con el público. En su presentación en Cajeme combinaron los grandes éxitos como "La célula que explota," "Viento" y "Afuera" con una puesta en escena intensa y emotiva.

La banda se destacó por su habilidad para crear un ambiente casi ritual, en el que los asistentes cantan a coro, creando una atmósfera de comunión entre la banda y los fans. La iluminación que complementa el tono oscuro y místico de sus canciones, con juegos de luces y proyecciones que intensificó la experiencia.

Por dos horas, Saúl Hernández y los demás integrantes estuvieron en el escenario por dos horas, en un concierto estructurado que llevó al público por un recorrido a través de sus distintas épocas musicales.

La lista de canciones que prepararon para su presentación en Ciudad Obregón incluyó, "No dejes que", "Ayer me dijo un ave que volaba", "Detrás de los cerros", "Para que no digas que no pienso en ti", "Cuéntame de tu vida", "Mátenme porque me muero", su más reciente lanzamiento "Inés" y por su puesto no podían faltar sus más grandes éxitos "La célula que explota," "Viento" y "Afuera".

LA DESPEDIDA

Un momento emotivo fue cuando proyectaron en pantalla el tema "Vivir sin miedo" interpretada por Vivir Quintana, una compositora y cantautora mexicana, y la melodía. trata sobre la violencia de género y es un himno de la lucha feminista y se ha convertido en un himno del feminismo.

Para despedirse también incluyeron el tema "Antes de que nos olviden", que Saúl Hernández compuso para recordar los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, pero ahora la interpretan también para recordar a los estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y a los periodistas que han sido asesinados en su labor informativa.

Caifanes se despidieron de la gran noche con el tema "La negra tomasa" que puso a cantar y bailar a todos los asistentes, la melodía tiene una base de guitarras eléctricas y percusión, mientras que los versos son entregados con el estilo único y emocional de Saúl Hernández. Se ha convertido en en una de las piezas más queridas por los fanáticos.