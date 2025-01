¡Caballo Dorado traerá su energía FAOT!

El Foro Las Delicias de Álamos, Sonora, uno de los escenarios del Festival Alfonso Ortiz Tirado recibirá a la agrupación Caballo Dorado, evento con el culminará el evento cultural más importante de Sonora.

A las 00:00 horas del día domingo 2 de febrero está programada la presentación de la agrupación que con 38 años de trayectoria, ha llevado la música country mexicana al mundo entero.

A lo largo de los años, Caballo Dorado ha mantenido su lugar en el corazón de las fiestas mexicanas, gracias a dos de sus mayores éxitos: "No rompas más" y "Payaso de Rodeo". Estas canciones se han convertido en la esencia y sello distintivo de la banda, trascendiendo generaciones.

La banda Caballo Dorado se formó en 1986 y lanzó su álbum Carretera 54, pero no fue hasta 1994 que incluyó los éxitos "No Rompas Mi Corazón" y "Payaso de Rodeo".

Originaria de Chihuahua está conformada por Eduardo Gameros, Gerardo Gameros, Gustavo Gameros, Jorge Navarro y Freddy Navarro. Con su estilo único, carisma, talento y voces inconfundibles, lograron conquistar al público.

Gracias a la popularidad de estas icónicas canciones, la agrupación recibió el premio Heraldo como el mejor acto de onda grupera. Además, contribuyó con la banda sonora de la telenovela latina Rencor Apasionado.

Actualmente, Caballo Dorado se mantiene activo y continúa ofreciendo conciertos tanto en Estados Unidos como en México. Han participado en dos ocasiones en el festival de música Pa'l Norte, ahora serán parte del FAOT.

PAYASO DE RODEO

No hay fiesta, XV años, bautizo, boda en el que no resuene la canción Payaso de Rodeo, rola que se ha vuelto himno en todo el país, en cada reunión que se hace en México para festejar no puede faltar y se ha vuelto un clásico de ayer y hoy que traspasa las generaciones.

Una fiesta sin esta canción no es fiesta, tanto así que "Payaso de Rodeo" del grupo Caballo Dorado, hará que los asistentes se pongan de pie inmediatamente para bailar la famosa coreografía.

Originalmente esta canción fue hecha por la banda The Marcy Brothers en el año 1991 bajo el título "Don´t tell my heart", sin embargo, se hizo famosa en Estados Unidos por el cover y no por la original.

