Briggitte Bozzo pierde seguidores tras no apoyar a Gala Montes en La Casa de los Famosos

La salida de Adrián Marcelo de "La Casa de los Famosos" continúa generando polémicas y pérdidas tanto para Televisa como para los propios habitantes, que han sido puestos en el ojo del huracán. Una de las más afectadas ha sido Briggitte Bozzo, quien en menos de 24 horas ha perdido más de 100 mil seguidores en redes sociales.

La influencer ha sido duramente criticada por sus fanáticos tras no apoyar a Gala Montes durante su enfrentamiento con Adrián Marcelo, el cual desencadenó la salida del influencer de este reality show.

Sin embargo, Briggitte Bozzo, a pesar de haber sido víctima de los comentarios misóginos del youtuber, decidió mantenerse al margen y no defender a su compañera, lo que ha sido catalogado por los espectadores como una traición a su amistad.

Los seguidores de Bozzo han expresado su decepción y han señalado que la influencer, argumentando que ha mostrado su verdadera personalidad y calificándola de "desleal" y "cobarde". Muchos han mencionado que esperaban más de ella y que se sienten decepcionados por su actitud.

"Se les cayó del pedestal", "No es leal a sus amigas", "Ya conocemos su verdadera cara", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Yo tuve una amiga como Brigitte, queriendo ser siempre el centro de atención, peleandome y dejándome de hablar con gente por defenderla, cuando ella le tocó, me decía, yo no me voy a comprar pleitos ajenos Jajaja! Estábamos chavas, pero amigas así pa que?