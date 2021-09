"Bobby" Larios habla del cáncer de próstata que padece

"Por fortuna solamente me hicieron radioterapia en 6 semanas, me empecé a sentir raro, muy extraño, el cáncer se fue haciendo más pequeño por que se detectó a tiempo, era un 10% que tenia, hasta que fue eliminado", platicó el ex de Niurka Marcos en el programa " Chisme no Like ".

"Gracias a Dios lo mío fue muy poquito, lamentablemente vengo de una familia de cáncer, mi padre falleció de eso, mi hermana murió de cáncer, mi madre siempre nos decía que fuéramos a revisarnos, explicó Larios.

Cuando me dijeron la noticia, "Me puse a llorar, mi esposa me abrazaba fuerte, ella es sobreviviente de cáncer de mama, lloraba como niño, no podía creer que eso me estuviera pasando a mi, los doctores me hicieron 12 biopsias, contó."