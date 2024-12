Blake Lively demanda a Justin Baldoni, coprotagonista de Romper el Círculo, por acoso

Blake Lively ha presentado una demanda contra Justin Baldoni, su compañero en la película Romper el círculo, acusándolo de acoso sexual y de llevar a cabo una campaña para destruir su reputación. Según documentos legales publicados por TMZ, Lively afirma que el comportamiento de Baldoni le causó "angustia emocional severa".

La película, adaptación de la novela It Ends With Us de Colleen Hoover, se estrenó en agosto y ya estaba rodeada de polémica debido a la tensa relación entre sus protagonistas.

CONDICIONES DURANTE EL RODAJE DE LA PELÍCULA

En su denuncia, Lively detalla una serie de peticiones realizadas antes de iniciar el rodaje como las siguientes:

Que no le mostrara más videos de desnudos o imágenes de otras mujeres a Lively

No hacer más menciones de la supuesta "adicción a la pornografía" previa de Baldoni

Que Baldoni no hablara más sobre sus "conquistas sexuales" en frente de Blake

No hacer más menciones sobre el padre fallecido del director

Además, Lively exigió que Baldoni "no añadir más escenas de sexo, sexo oral o clímax en cámara por parte de la actriz que no estuvieran en el guion que ella misma aprobó al firmar el contrato del proyecto".

Tras interponer la demanda, la actriz de 37 años declaró a The New York Times: "Espero que mi acción legal exponga estas tácticas de represalia y proteja a otros que puedan enfrentar ataques similares".

Por su parte, Bryan Freedman, abogado de Baldoni, calificó las acusaciones de "falsas y escandalosas", asegurando que buscan dañar públicamente a su cliente. Durante la promoción de la película, ambos actores evitaron posar juntos, reflejando la tensión entre ellos.

La trama de Romper el círculo, que aborda temas como las relaciones tóxicas y la resiliencia femenina, ha quedado eclipsada por las acusaciones entre sus protagonistas, dejando en entredicho el impacto del filme.