Black Eyed Peas confirma presentación en San Luis Potosi

Las ferias estatales han transformado sus espectáculos al invitar a artistas de renombre tanto nacional como internacional. La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2024 no será una excepción, ya que entre los artistas confirmados se encuentran los Black Eyed Peas.

En agosto, las y los potosinos, junto con quienes planeen viajar a la Fenapo 2024, podrán disfrutar de los artistas que se presentarán en los dos escenarios destinados para tal fin.

“La Fenapo 2024 es un gran escaparate de la cultura, tradición y el dinamismo económico de la región, y este año promete una experiencia aún más rica y diversa”, se lee en un comunicado de su página oficial.

¿CUÁNDO ES LA FENAPO?

Como cada año, la Feria Nacional Potosina 2024 se llevará a cabo en sus instalaciones habituales, ubicadas en la colonia Tepeyac de San Luis Potosí, donde se encuentran el Teatro del Pueblo y el Palenque.

En 2024, el evento tendrá una duración de tres semanas, del 2 al 25 de agosto, con una serie de shows musicales diarios, tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo, además de otras actividades para toda la familia.

Los visitantes podrán disfrutar de una variedad de atracciones y actividades que incluyen juegos mecánicos, una oferta gastronómica con platillos típicos de la región, exposiciones artesanales, agrícolas y comerciales, competencias deportivas, charreadas, coleaderos, y un programa de eventos artísticos y culturales.

A medida que se acerque la fecha, se revelarán más detalles sobre la edición 2024 de esta feria, que espera recibir a miles de visitantes no solo de los distintos municipios de San Luis Potosí, sino de todo México.

La entrada será gratuita y para todas las edades. Sin embargo, los productos que consumas tendrán precios variables según el local donde los adquieras.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Hasta ahora, las redes sociales de la FENAPO no han publicado una lista oficial de los grupos y cantantes que se presentarán, ya que han optado por revelar esta información gradualmente.

Sin embargo, la gran sorpresa es la presentación de Black Eyed Peas, el grupo integrado por will.i.am, apl.de.ap y Taboo, conocido por éxitos como "I Gotta Feeling," "Where Is the Love?" y "Meet Me Halfway," entre otros temas que posiblemente interpretarán en agosto.

Conciertos Palenque FENAPO 2024

La Firma

Alex y Alejandro Fernández

Ha*Ash

Julión Álvarez

Duelo

Pesado

Edén Muñoz

María José

Los Invasores de Nuevo León

Matute

Palomazo Norteño

Conciertos del Teatro del Pueblo FENAPO 2024

Black Eyed Peas

Kenia Os

DREAD MAR I

XAVI

Vanilla Ice y Caló





¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS?

Aunque en el sitio oficial de la Fenapo 2024 se informa que los boletos se pueden adquirir en las taquillas del recinto o en línea, aún no hay una página oficial para comprarlos, y se desconoce si ya están disponibles en las taquillas.

Sin embargo, los detalles sobre la adquisición de boletos para el Palenque se comunicarán en los próximos días.