Belinda se aprovecha de Nodal

El pequeño puso a bailar a Camilo y a chiflar a Belinda, pero ella le dijo que le pidiera cualquier cosa, menos chiflar o bailar. "¡Por qué mi novio no me enseña a bailar ranchero cuando más lo necesito!", dijo la cantante.

Pero a Beli se le ocurrió una mejor estrategia, pues le ofreció al pequeño una fotografía con Christian Nodal y además le aseguró que le pediría a su novio acompañarla a los ensayos si él se iba a su equipo.

De nada sirvieron las propuestas de María José, de Ricky y Mau, ni de Camilo, para convencer al pequeño Jesús, quien terminó por aceptar la propuesta de Belinda.

"Gracias a mi novio se quedó conmigo", dijo la cantante.

Más adelante llegó el turno de la pequeña Kristiane, interpretando el tema "Fly me to the moon", los coaches quedaron cautivados con su voz. Cuando le llegó su hora de hablar preguntó por Evaluna, por lo que sus hermanos, Ricky y Mau, le dijeron que podían hablar con ella; sin embargo, Camilo reaccionó rápidamente y le dijo que él era su esposo, pero la pequeña se decidió por el dueto, hijos de Ricardo Montaner.

En el primer programa de La Voz Kids, el equipo de Belinda sumó dos integrantes: Jesús "El Jilguerillo de Tlaxcala" y Mario Ramón; Camilo se quedó con Ferchis y Alex; María José integró a Renata a su equipo; y Ricky y Mau sumaron a Sofía, Daniel y Kristiane.