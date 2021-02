Bárbara de Regil enfrentó un problema por ponerse implantes usados

La famosa siempre se sentía menos, porque su busto era muy pequeño, se operó pero algunos años después empezaron las complicaciones, los implantes le dejaron secuelas.

"Cuando estaba en plena adolescencia me decía "La Plana", tenía un trauma muy grande, me lastimaba mucho que me dijeran así, era una persona insegura, cuando crecí, en mi primera oportunidad me metí al quirófano a operarme las bubis, todo salió mal con la operación, comentó en una publicación en una historia de Instagram.

La también influencer afirmó que nunca le pasó por su mente investigar al doctor que la operó, decidió continuar con su "arreglo", ella siempre confía en las personas, aunque años después derivaron problemas graves.

Comenzó a tener malestares fuertes en el área del busto, de inmediato la intervinieron de emergencia.

"Me dijo el doctor, tenemos que operarte mañana de urgente, me dijo no vas a creer lo que encontré... tus implantes son usados".

Bárbara dijo que el médico le había puesto una prótesis usadas en alguien más, aunque se la cobró como si fueran nuevas.

"Las bubis las tengo llenas de cicatrices, lo que más importa en estos momentos es que estoy viva, sana, y muy bien, expresó.