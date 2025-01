Bad Bunny no se quiere ir de Puerto Rico: anuncia residencia en su país

Bad Bunny quiere que todos conozcan Puerto Rico, por eso ha confirmado una residencia de 21 conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot, la cual tendrá fecha de inicio el 11 de julio de 2025.

El artista puertorriqueño compartió la noticia a través de un video en redes sociales, destacando que, aunque tiene planes de realizar presentaciones en otros países como México, Brasil y España, por el momento se siente feliz en su tierra natal y no quiere irse de allí.

La residencia, titulada No Me Quiero Ir de Aquí, se extenderá hasta el 24 de agosto y comenzará con una serie de nueve conciertos exclusivos para residentes de Puerto Rico. La venta anticipada de boletos se abrirá este 15 de enero.

"NO ME QUIERO IR DE AQUI" by Bad Bunny. ?



