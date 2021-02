Bad Bunny cumple su sueño de estar en WWE

Después de su presentación, fue buscado por los luchadores The Miz y John Morrison para ser invitado en un nuevo tema, oferta que "el conejo malo" rechazó. Ya en el evento principal antes de dirigirse al ring, The Miz destruyó en señal de venganza la tornamesa del DJ que acompañó a Bad Bunny en su presentación en vivo. Poco después, el cantante salió enfurecido por lo que había hecho el luchador y aprovechó la salida de The Miz y de Morrison para subir a la tercera cuerda y lanzarse hacia ellos.

Royal Rumble es uno de los eventos más importantes de WWE Money in the Bank , y fue el pasado domingo cuando el cantante puertorriqueño, Bad Bunny , estuvo presente interpretando su más reciente sencillo, Booker T , haciéndole honor al legendario luchador del mismo nombre.

El momento se hizo viral en cuestión de minutos, Bad Bunny había hecho realidad su sueño de estar en un ring de WWE.

Noticia Relacionada Paty Navidad vuelve a Twitter con cuenta falsa

Pero la fiesta continuaba para el reguetonero al día siguiente en Monday Night Raw, ya que fue invitado al segmento Miz TV, Bunny tuvo altercado con el dueño del maletín de Money in the Bank, The Miz, ya que negó a ofrecerle una disculpa por lo acontecido el día anterior, introduciendo al nuevo talento de WWE, Damian Priest el cual tuvo una lucha con The Miz, fungiendo Bad Bunny como comentarista.

En un momento de la lucha, "el conejo malo" tomó el maletín de The Miz cuando este intentaba golpear a Damian con él. Morrison intimidó al cantante por su acción, pero Bunny sacó sus tácticas de lucha libre lanzándole un golpe con el micrófono.

Llevándose Damian Priest la victoria tras aplicarle un paquetito a The Miz, finalizando el encuentro con un abrazo entre ambos latinos de raíces puertorriqueñas. Esperemos que no sea el último capítulo para Bad Bunny en WWE.