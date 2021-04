AUDIO de Alejandra Guzmán revela violencia que sufrió su mamá

Noticia Relacionada Cambia su look Amanda Miguel

En la grabación, sacada a la luz en mayo de 2018, Alejandra revela que el dolor de ver a su madre "con los ojitos morados" no se borraba, y que escuchar a su madre decir que no recordaba lo que le decía, calaba hondo en la rockera, que no daba crédito a lo que escuchaba.

Aquí te dejamos el audio, en el que la cantante de Hacer el amor con otro narra con mucho dolor y con la voz entrecortada, lo que su madre vivió cuando estuvo casada con Enrique Guzmán y la confesión de Silvia que le dio la certeza que su madre no había olvidado lo ocurrido, pero prefirió bloquearlo.