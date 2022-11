Así lucía Karely Ruiz cuando "era una niña buena"

Mediática no nada más por su figura, ni por su contenido, sino por las cosas que le pasan, como el que la corrieran de un tianguis, al que había ido a vender su ropa, "como en los viejos tiempos", Karely Ruiz ahora está en boca de todos por mostrar una foto en sus redes sobre cómo lucía durante la adolescencia.

De acuerdo con la modelo de OnlyFans, quien es una bomba en Instagram, pues publicación que hace, rápidamente se dispara en "me gusta", compartió en sus historias dos fotos en que luce al natural.

La influencer, conocida por la sencillez que le caracteriza, señala que nunca olvida sus raíces, y, sin tapujo alguno compartió fotos en las que lucía sin intervenciones quirúrgicas.

Las imágenes no están de manera fija en su cuenta, sino compartidas en sus historias, pero no son las únicas que ha posteado, pues tiene otras fotos que le muestran cuando adolescente.

Y aunque Karely ha sido muy abierta en cuanto a lo estético, no le agradan las críticas al respecto, por lo que en algunas ocasiones ha pedido respeto a quienes la señalan por haberse sometido a cirugías: "Oigan, no critiquen a las operadas, sí quisieras, pero no puedes".

Entre las operaciones estéticas a las que la modelo y creadora de contenido se ha sometido son: liposucciones, aumento de volumen de senos y glúteos y arreglo en la papada.