Así luce Elliot Page tras declararse transgénero

El actor de 34 años, que antes era conocido como Ellen Page, dijo que nunca se sintió cómodo en sus papeles femeninos, así como tampoco le gustaba la ropa de mujer que tenía que usar en sus presentaciones de prensa y sus giras.

Mencionó que por mucho tiempo le fue difícil ver fotos suyas como mujer, porque en el fondo siempre se sintió un hombre.

"Me encanta ser trans y me encanta ser queer, y cuanto más me mantengo cerca, abrazo y me acepto completamente como soy, cuanto más sueño, más crece mi corazón y prospero", señala el actor.

Tras salir del armario, Page ha comenzado a recibir ofertas de trabajo, por lo que dijo sentirse muy emocionado. "Ahora soy completamente yo", añadió.

El actor afirmó que se siente muy emocionada de actuar, pues ahora se siente completo en su nuevo cuerpo. Agregó que no le importan los desafíos y los momentos difíciles que ha pasado para llegar a esta etapa de su vida, pues han valido la pena para sentirse como hoy se siente.

"Nunca me reconocí. No sabía cómo explicarle a la gente que aunque era actor, ponerme una camiseta cortada para una mujer me sentaba muy mal".

Una compañera de Page dijo que la pasó realmente mal con la prensa cuando la nominaron al Óscar por su actuación en Juno.

"Lo pasó realmente mal con la prensa y las expectativas. ¡Ponte esto! ¡Y mira para aquí! ¡Y esto es sexy!. Yo le decía, 'Oye, mira todos estos lindos trajes que estás recibiendo', y él decía: 'No soy yo. Siento que llevo un disfraz ".

En su vida como Ellen Page participó en filmes como Juno, actuación que le valió la nominación a un Premio Óscar, The Umbrella Academy, y es muy recordada por su participación en la saga X-Men, en X-Men: The Last Stand (2006) y en X-Men: días del futuro pasado (2014), como Kitty Pryde/Shadowcat, una mutante capaz de atravesar cualquier tipo de material.