Así fue como se repartió la herencia de Flor Silvestre

"Todavía no hemos repartido absolutamente nada, ella en su momento nos repartió sus joyas valiosas, a mi me regaló un anillo de compromiso, súper hermoso, a mi otra hermana le dio otra joya, y el cuarto no lo hemos tocado, se encuentra completamente cerrado bajo llave, ya que asimilemos mejor su partida veremos que hacemos.

También comentó que su madre "muy linda", hizo un testamento, pero que ya no tenía nada más que dejarles, todo lo repartió en vida, aseguró en una entrevista para el programa "Sale el Sol".

Se le preguntó de quien o quienes se quedarán con el famosísimo rancho El Soyate, el cual se ubica en Zacatecas, mismos que se construyó con amor que le tenían Don Antonio Aguilar a Flor Silvestre, Marcela dijo que los dueños son sus hermanos.

"Son para mis hermanos, es para Toño y Pepe, porque ellos son los que han trabajado ese rancho".

Pepe Aguilar siempre ha sido el sostén moral de la familia, y todavía se encuentra muy dolido por el fallecimiento de su madre, es quien les da ánimo a todos.

¿Quíen fue Flor Silvestre?

Nació en Salamanca, Guanajuato el 16 de agosto de 1930, fue una importante actriz y cantante en la época del cine de oro mexicano y tuvo reconocimiento en todo el continente, estrella de la televisión, cine, radio, y el teatro.

Estuvo casada con Paco Malgesto y con el cantante y actor Antonio Aguilar, procreó cinco hijos.