Asesinan a cantante de regional mexicano en Colombia; aseguran que presintió su muerte

En un VIDEO se le escucha decir lo que internautas catalogan como mensaje premonitorio: "Yo no me quiero morir"

Por: Edel Osuna

Con signos de tortura y sin vida, fue encontrado el viernes 14 de febrero el intérprete de regional mexicano Zair Guette, de 24 años de edad, quien fue ultimado en Colombia.

De acuerdo con las autoridades, el cadáver del artista fue localizado en una zona despoblada del municipio de Granada, Valle del Cauca, donde tendría una presentación. Tenía el tiro de gracia.

Su mánager, Teddy Vergara, fue encontrado aún con vida y fue llevado al hospital, donde al día siguiente dejó de existir.

A raíz del atentado, las autoridades colombianas abrieron una investigación en torno al caso, que ha conmocionado tanto a la sociedad, como a la industria musical.

"YO NO ME QUIERO MORIR": REVELAN VIDEO PREMONITORIO

Después del asesinato, este fin de semana salió a la luz un video en el que Zair Guette habría presentido su muerte; además, empezaron a surgir más detalles en torno al crimen.

Según las imágenes de los cuerpos, que circulan en internet, Zair vestía sudadera beige; además, se le identifió por sus tatuajes. El cuerpo presentaba golpes y tenía encima del rostro una toalla verde; en cuanto a su mánager, su cuerpo estaba a unos metros de distancia y alrededor del cuello tenía cinta de plástico ajustada.

Por otra parte, en cuanto al video y en medio de la conmoción por la brutal muerte del cantante de regional mexicano, familiares, amigos y compañeros del gremio enviaron condolencias, además de palabras de afecto y cariño, entre ellos Luis Ángel Rengifo Vega, más conocido como Engell Melody, amigo muy cercano de Guette.

Este, en memoria de Zair, compartió en Facebook una grabación que ha tomado por sorpresa a los seguidores de Engell y de la propia víctima por sus reveladoras palabras.

En el video se aprecia a Guette hablar de la muerte y de lo que pensaba de ella, y la respuesta provocó que muchos pensaran que el cantante presentía su deceso o que probablemente habría sido amenazado.

"Ponte a analizar algo: yo no me quiero morir de nada. Una persona que viva más de ciento y pico de años, eso ya se vuelve un angelito para mí. Yo no me quiero morir. Te repito, yo me podría morir tranquilo si supiera para dónde voy, si es para el cielo o el infierno, pero eso yo no lo sé. Y si me van a cremar, mejor péguenme un tiro primero para asegurarse de que no estoy vivo", se escucha a Zair Guette.

El malogrado cantante se hizo famoso por su participación en los programas "Factor X" y "Yo me llamo".

Al parecer, la grabación no es recientes, sino captada durante lo que parece un festejo realizado de hace algunos años.