Arturo Peniche y Sharis Cid: ¿Embarazados?

En el programa "Hoy" Peniche bromeó sobre la noticia, mencionando que en las redes no saben ni qué inventar. ´´Se comenta que a veces soy grosero u otras cosas negativas de mí, pero he aprendido a no tomarme las cosas tan a pecho y aprender que siempre habrá este tipo de rumores´´, declaró.

Noticia Relacionada Cancelación de visa y cárcel para Juan José Origel

Por otra parte, el actor habla de que, por el momento, en lo que está enfocado es en reconquistar a su ex esposa, Gaby Ortiz, la madre de sus hijos y reconstruir su matrimonio.

"Yo estoy tratando de conseguir a mi esposa de toda la vida, es todo lo que voy a decir", recalcó.