Arrestan a productor mexicano de TV acusado de violar a jovencita

Expuso que los hechos se desarrollaron el 21 de enero, cuando el hombre la invitó a un casting para obtener un papel en una serie infantil de Disney Channel.

La dirección donde se desarrollaría la prueba fue en la colonia Condensa, en la ciudad capital; cuando llegó, el hombre la condujo al sitio del cast, la habitación 110, pero esto resultó falso, ya que ahí Serna abusó sexualmente de ella.

Durante la narración, Tabbatha narra que sólo "deseaba que la habitación estuviera lejos, pero no, estaba luego, luego".

Contó que entraron en la habitación y ahí la violó. "Forcejeamos, me lastimó. Pedía que me dejara y él solamente se burlaba de mí, me decía que ´se sentía rico´".

Asimismo, entre lágrimas expuso que el hombre jamás paró, pese a que ella se lo pedía constantemente, pero que éste la ignoró y hasta la ahogó en repetidas veces.

El terrible hecho concluyó, dijo Guzmán Buerón, cuando el entonces productor se cansó, momento que ella aprovechó para vestirse; e intentó marcharse, pero que él intentó abusarla una vez más.

