Arath de la Torre denuncia haber sido víctima de estafa

Arath de la Torre, reconocido actor y finalista de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", compartió recientemente que fue estafado al intentar reservar hospedaje en un hotel de la Riviera Maya.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el comediante mexicano Arath de la Torre denunció haber sido víctima de un fraude. Asimismo, aprovechó la ocasión para advertir a sus seguidores sobre la importancia de ser precavidos al realizar transacciones en línea, con el fin de evitar experiencias similares.

"Estoy muy triste y muy sacado de onda, porque quiero advertir a toda la sociedad y a toda la gente que por favor tengan mucho cuidado cuando se metan a las páginas para hacer reservaciones", manifestó Arath de la Torre.

A continuación, Arath de la Torre explicó en detalle cómo operan estas páginas fraudulentas. Relató que fue contactado a través de WhatsApp, donde le proporcionaron información que lo llevó a realizar un depósito a una cuenta bancaria, para luego perder completamente el contacto con los responsables del delito.

"Me metí a hacer una reservación para un hotel en la Riviera Maya, y por medio de un WhatsApp me contactaron. Hicimos una negociación, hice una transferencia, y en cuanto hice la transferencia me bloquearon, no volví a saber de ellos, no sé nada", explicó el comediante.