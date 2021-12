Arath de la Torre confirma la muerte de su padre

A través de su cuenta oficial de Instagram, el famoso compartió varias imágenes, una de ellas es de su papá y en la siguiente se observa la urna que contiene sus cenizas.

Noticia Relacionada Policía ayuda a mujer embarazada a punto de dar a luz

PUBLICIDAD

Además, acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que expresó su sentir con respecto a la pérdida de su padre.

"Te fuiste en paz, papi; me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada. Me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia. Vuela alto, papi, te voy a extrañar mucho", escribió.

Figuras del mundo del espectáculo expresaron sus condolencias y le enviaron mensajes de apoyo al presentador.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de la muerte del padre de Arath, pues él únicamente se limitó a compartir fotografías de la misa donde se velaron las cenizas.