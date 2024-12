Apple TV+ ofrecerá servicio de streaming gratis. Te decimos en cuánto y cuándo

Tal parece que el imperio de Netflix empieza a tambalearse, pues aunque se ha consolidado como la plataforma de streaming con más usuarios, una nueva alternativa le viene pisando fuerte los talones.

Se trata del servicio de streaming de Apple TV+ que festejará la llegada del 2025 con una oferta increíble, ya que podrá todo su catálogo de contenido original de forma gratuita durante el primer fin de semana del año.

Esto con el fin de captar nuevos usuarios; sin embargo, la ventaja es que a Apple TV+ podrás acceder sin necesidad de que cuentes con una suscripción.

Así, podrás acceder a más de 250 producciones originales, entre series y películas, con grandes historias.

Algunos de los contenidos disponibles son Ted Lasso, Severance, Silo y For All Mankind, así como cintas como Napoleón, Killers of the Flower Moon, Tetris, Emancipation, entre otros más.

¿CUÁNDO APPLE TV+ OFRECERÁ SU SERVICIO GRATIS?

Aquí los más importantes: el servicio de streaming estará disponible por dos días, 4 y 5 de enero, y los usuarios podrán aprovechar otras promociones, como: prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios, 3 meses gratis en la compra de un dispositivo Apple, así como una suscripción mensual a través de Apple One, que incluye servicios como Apple Music e iCloud+.

Finalmente, el precio estándar de Apple TV+ es de 129 pesos mensuales.