Anitta declara que sigue enamorada de Maluma

Dijo que el intérprete de "Felices los cuatro" es un año menor que ella, que se entienden a la perfección porque les gustan las mismas cosas,y que es la persona con la que sí se casaría. Recalcó que aún sigue enamorada de él, aun cuando no están juntos, dijo que puede verlo con otra mujer y él a ella con otro hombre y, aun así, se aman.

La intérprete de "Me Gusta" dijo que algunas veces hablaron de casarse, pero después de vivir sus vidas, aunque también aclaró que espera realmente un hombre que no pertenezca al mundo del espectáculo para formar una familia.

"El papá de mis hijos va a ser un hombre intelectual, inteligentísimo, no va a ser famoso, no va a ser de este medio de fama, de cosas, de fiesta. Así tranquilo, que te comanda, que te pone en tu lugar. Ese va a ser el hombre", aseguró.

La sexi cantante de reguetón también habló sobre la violación que sufrió a los 14 años, asegurando que ha sido uno de los capítulos más duros y dolorosos de su vida, pero que lo hace para ayudar a mujeres que pasen por su mima situación.

Aseguró que es un capítulo que ya dejó atrás, pero que llegó a pensar que era su culpa, agregó que necesitó cuidado y calma para esperar el momento correcto de hacer pública esa noticia, pero al darse cuenta que podía ayudar con su dolorosa experiencia a su público, decidió hablar.

Contó que el hombre que la abusó fue su pareja pero que ella no había tenido relaciones sexuales. Sucedió una noche cuando él le propuso que fueran a "un lugar para dos" y ante su furia ella accedió.

"Cuando llegamos él ya estaba más tranquilo yo ya no tenía miedo y le dije que sólo fui ahí para que se calmase... pero ahí fue peor, él me preguntaba si quería que parara y le dije mil veces que sí, pero no lo hizo" declaró.

Reflexionó sobre el apoyo que representa para otras mujeres que han vivido algo igual escuchar el testimonio de otra, que, en su caso, fue esencial.