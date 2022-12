Andrés García estalla contra su hijo Leonardo: "Muerto de hambre"

Luego de que Leonardo dejara entrever que el hijo de Margarita vendió una reconocida propiedad de García y no le entregó a su papá lo que correspondía, es el propio artista quien respondió.

"En primer lugar mi castillo, mis terrenos mis propiedades, Leonardo es un pend... que no tiene por qué meterse en mis negocios, ni hablar ni a comentar para hacerse publicidad", dijo.

El actor reveló que le regaló un rancho al hijo de Margarita porque él "sí se lo merece", a diferencia de Leonardo, que solo se ha interesado por él desde que está mal de salud.

"Yo efectivamente le regale un rancho Andresito López Portillo porque se lo merece, porque es el único que me ayudado, el único. Leonardo no ha hecho más que hacerse publicidad. Le aconsejo que no se meta conmigo porque yo sé muchas cosas de todos ellos inclusive de Leonardo".

Además, descartó la posibilidad de una reconciliación con Leonardo. "No me interesa... no me interesa, la gente ojet.., solo lo dejo como lo que es, un pobre pende..., miserable, muerto de hambre, en lugar de ayudar, preguntar, ´¿papá tienes dinero para el doctor?, ¿cómo te sientes?´, al ver que me encuentro en tan malas condiciones, Leonardo es un cínico, mentiroso".

Finalmente, señaló que Margarita siempre ha estado a su lado y que sus hijos lo han visitado dos veces en 10 años.

"Margarita ha estado siempre conmigo, es la que me ha cuidado y me sigue cuidando. Ellos (sus hijos) han aparecido creo que dos veces; cuando creyeron que me iba a morir, pienso que para ver si les tocaba algo", concluyó.