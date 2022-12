Andrés García acusa a la madre de sus hijos de darles drogas

Esta vez el problema surgió luego de que Andrés García, de 81 años, publicara un mensaje a través de YouTube para defender a su esposa Margarita Portillo y a su hijo, Andrés López Portillo, quienes han sido señalados por Leonardo García de proporcionarle drogas, luego de que hace poco tiempo fue internado por sobredosis de cocaína y neumonía, lo que lo tuvo al borde de la muerte.

En el mensaje, el protagonista de "Pedro Navajas" descarta que su esposa y el hijo de ésta ejerzan sobre él algún tipo de violencia y aseguró que es falso que se estén aprovechando de su estado vulnerable para sacar provecho y tenerlo dominado.

"Andrés López Portillo nunca ha tomado un centavo ni de cheque ni de efectivo sin permiso, y vamos aclarando que ni Margarita tiene que ver con la droga, ni Andrés tampoco", aseveró.

Luego aseguró que sería su exesposa, Sandra Vale, madre Leonardo y Andrés García Jr., quien les ha proporcionado sustancias prohibidas a sus hijos a lo largo de los años.

"Las drogas se las proporciona a sus propios hijos, su mamá Sandy. Ella es la que le proporciona las drogas y esa es la verdad y no hay más vuelta que darles", reveló.

"A estos cretinos no les hagan caso. Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí solo quieren quedarse con la herencia. Esa gente no tiene ninguna credibilidad y tienen tan poca madre que yo ando enfermo y no me dejan morir en paz".

Ante las declaraciones de su padre, Leonardo García se pronunció bastante molesto y lamentó que su padre se haya expresado de esa manera de su madre.

"Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer. Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajó de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte. Y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años", expresó.

Asimismo, aseguró que no hablará más sobre su padre y su estado de salud y dijo sentirse avergonzado de sus declaraciones.

"Yo ya no hablaré más de este tema, y no entraré a este circo de un hombre poco caballeroso hablando así de una dama. Este es el resultado de un hombre y una persona narcisista como mi padre", sostuvo.