Andrea Legarreta pide perdón a Nath Campos

Aseguró que no fue su intención poner en entredicho su declaración y que tal vez no se expresó de la forma correcta.

La conductora externó que la "sacaba de onda" cómo una persona podía seguir teniendo una relación de amistad con su violador, y que, aunque ella no había estado presente, no sabía si eso era cierto o no, poniendo en duda la veracidad de la situación que expuso Nath Campos.

Inmediatamente la conductora fue cuestionada y criticada por los internautas, y a pesar de que Legarreta se disculpó públicamente con Nath, la siguen señalando como "falsa".

Andrea publicó un mensaje donde dice que se siente triste porque lo siente como algo injusto para ella. "Sí, he cometido errores, quizás he lastimado a gente en alguna nota, con algún comentario y no solamente en la tele... Pero siempre he tratado de ser derecha, de ser directa... de que si te lastimé, aunque no haya sido mi intención, pues intentar resarcir el daño o pedir disculpas", declaró.