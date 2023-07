Andrea Legarreta defiende a Paul Stanley y lanza advertencia a Wendy Guevara

La noche del domingo Paul Stanley se convirtió en el quinto eliminado de "La Casa de los Famosos", lo que desató comentarios y señalamientos de algunos famosos; sin embargo, la que sorprendió fue Andrea Legarreta quien no dudó en hablar sobre la salida de su compañero de "Hoy".

Durante una charla en el programa matutino de Televisa, Legarreta no se contuvo y expresó su malestar por la eliminación del actor.

Ante las críticas en redes sociales, dijo que Stanley es una gran persona y que era lo mejor para él salir de ese ambiente que tachó como tóxico.

"Si hay gente que no conoce a muchos de los que están ahí, que no los conoce, que si los conociera ¡ay nanita!, que no los conoce y los están apoyando, imagínese que nosotros, sí lo conocemos, y sí lo estamos apoyando, y sí es una buena persona, de la que se libró", expresó.

La presentadora reiteró que hay situaciones detrás de cámaras que no se ven en pantalla, pues en su opinión, el Team Infierno oculta intereses, especialmente Poncho de Nigris y Sergio Mayer; incluso lanzó una advertencia a Wendy Guevara.

"Ojalá que su Team Infierno se mantenga unido, porque van a tener que separarse".

Legarreta también señaló que esperaba que los integrantes del Team Infierno no se den cuenta de las cualidades de Guevara, ya que aseguró que si eso pasa tratarán que salga del reality.

"Ojalá no se den cuenta de las fortalezas que tiene Wendy porque se van a ir en contra de ella".