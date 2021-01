Andrea Escalona afirma que Daniel Bisogno la dejó en los huesos

"La verdad yo lo quiero muchísimo, hasta ahora nos seguimos queriendo, por ahí era apenas mi segundo noviencito, no era de manita sudada pero si íbamos de con mi mamá, con la familia, lo llevaba a mi entorno, me llevaba 13 años, era divorciado. Nos llevábamos perfectamente bien, era una muy bonita relación. Empezamos a salir con mis amigos y más o menos al mes dije "qué raro, se me antoja besar a Bisogno, estaba enamoradísima", expresó.

Aunque se llevaba bien, Andrea fue quien decidió terminar con Daniel, ya que en ese tiempo no estaba preparado para ser madre, ella contaba con 21 años y él tenía 13 años más.

"Duramos un año, viajábamos mucho, y un día me dijo "cuando tu y yo tengamos hijos", y yo "no, espérame", tengo apenas 12 años, todavía no quiero tener hijo. Dije pues ´¿qué hago aquí? Tú vas por otro camino distinto al mío. Termino a Daniel, pero a su vez lloraba mucho porque me acordaba de él mucho, siendo realista fue la primera vez que se me rompió el corazón.

Al terminar la entrevista Andrea habló que el romper la relación la dejó en los huesos, debido a la gran tristeza que sentía, su madre decidió enviarla a Barcelona para que de despejara.

"Me rompieron el corazón, me puse muy flaca, me deprimí muchísimo, me iba a la alberca a llorar, Magda me dijo que me fuera a Barcelona.

Se rumora que Daniel Bisogno ya no participará en el programa de "Ventaneando" por unos problemas con Paty Chapoy.