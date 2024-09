Ana Gabriel es blanco de críticas, la acusan de humillar a una fan en concierto

Una fan que decidió ponerse de pie durante un concierto de Ana Gabriel recibió un regaño público por parte de la artista quien interrumpió la interpretación de una de sus canciones para pedirle a la joven que se sentara para que el resto del público pudiera disfrutar del concierto.

En un video compartido en Tiktok por el usuario @saulbenavidesm se aprecia a la intérprete "Simplemente amigos" dirigirse en forma de regaño a la chica que lo único que hacía era disfrutar de un show por el que seguramente había pagado boleto, pero ante el descontento de otros asistentes fue que Ana Gabriel se percató de la situación y quiso poner orden.

"No tienes que taparles (la visibilidad), (los demás asistentes) también tienen derecho de ver el espectáculo, yo no estoy en desacuerdo que se paren a bailar cuando tengan que bailar, yo los paro a bailar, pero si ahorita son las (canciones) que llegan, ellos tienen el derecho de pedirte que te sientes", dijo Ana Gabriel.

Dado que el concierto que desarrollo en un recinto tipo auditorio, las butacas estaban muy pegadas y por tanto si una persona se ponía de pie tapaba fácilmente la visibilidad de quienes estaban detrás, de ahí el enojo de muchas personas que gritaban "que se siente", para pedir a la joven que disfrutara el show sentada.

La forma como la artista le llamó la atención causó reacciones diversas, ya que muchas personas opinaron que, quien paga un boleto tiene derecho de disfrutar el espectáculo como le venga en gana, mientras otros dijeron que no era la manera de llamarle la atención pues lo interpretaron como una humillación pública.

PROVOCA DIFERENTES REACCIONES

"No volvería a ir a un concierto de ella en mi vida", "yo pago mi boleto y decido si estoy sentada o parada, si no les gusta que se levante el de atrás, así so los conciertos", "si mi cantante o grupo favorito me dijera eso lloro", fueron algunos de los comentarios en la publicación que hasta esta tarde tenía casi 400 mil reproducciones.

La cantante Ana Gabriel se encuentra en su gira por su 50 Aniversario en los escenarios y desde hace casi un año recorre distintos países de Latinoamérica y Europa con su show en el que normalmente interactúa mucho con los fans contando anécdotas y opinando de diferentes temas.

Seguramente la joven que salió regañada por ponerse de pie a disfrutar el concierto jamás hubiera esperado que la artista notara su presencia y mucho menos que se detuviera a media canción para hablarle directamente a ella, aunque quizás no de la forma que hubiera querido.