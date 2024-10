Alfredo Adame presume que tiene 15 novias y asegura que entre ellas no hay problemas

Desde hace tiempo que el actor mexicano Alfredo Adame ha estado metido en diversas polémicas, pero las que desató luego de una entrevista con la periodista de espectáculos Matilde Obregón ha dado mucho de qué hablar.

Y es que el famoso explicó la percepción que actualmente tiene del amor; además, le presumió que tiene 15 novias y que entre ellas no existe ningún problema.

La charla se desarrolló en una lujosa mansión de la Ciudad de México, y señaló que dejó de creer en lo que llamamos amor y lo definió como un "intercambio de intereses".

"Cada vez que llega una mujer a mi vida, lo primero que dicen es ´¿Qué me vas a dar?´, y les contesto ´¿Qué me vas a dar tú?´. Es una cosa de una frivolidad increíble y la verdad es que me he llevado tantas decepciones".

El hombre de 66 años de edad destacó que le desearía que apareciera una mujer que llenara lo que a él le gusta, pero que no pidiera dinero; además, tampoco pide que le llamen o le prendan velas.

Durante el tema, Matilde le preguntó sobre la chica joven con la que hace tiempo fue visto, y enfatizó que podría ser su hija, a lo que el también conductor de televisión respondió:

"Pues sí, pero no lo es. Tengo montones de novias, no todas son chavitas. Tengo de 25 años, de 28 o 20, pero también tengo de 50 o 55".

Sorprendida, su interlocutora le cuestionó si tiene un "catálogo" y si sus "novias" saben que sale con otras mujeres, y este contestó que sí y que sale con cada una de ellas de acuerdo con la ocasión.

"No es catálogo, sino que tengo mi jardín (...) Por su puesto. Un día la española me dijo ´Mira, le vas a ir a ver la cara de tonta a tu mamá, yo sé que hay muchas más, pero yo te disfruto a ti cuando te tengo´. Es una mujer con muchísimo dinero, con mucho mundo y no tienen una necesidad de florearme".

Cuando se le preguntó cuántas mujeres había, Adame dejó a Matilde sorprendida, pues le reveló que la cifra y agregó que tras su divorcio no iba a "quedarse en casa".

"Creo que hay como 15 novias, más o menos (...) ¿Crees que me iba a quedar persignándome aquí en mi casa después del divorcio?".

Subrayó que "ofertas" hay muchas, pues él es feliz "de una manera increíble, porque estoy solo cuando quiero y puedo capitalizar esa soledad", puntualizó.