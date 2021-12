Alfredo Adame descarta reconciliación con sus hijos: "Me robaron"

El actor Alfredo Adame ha vuelto a dar de qué hablar al asegurar que no cree en el perdón y que ni tras la víspera navideña piensa hablar con los tres hijos que tuvo con su exesposa, Mary Paz Banquells.

Durante una entrevista con el programa 'Ventaneando', el polémico conductor reflexionó sobre algunos de los momentos más complicados de su año y habló de la mala relación que tiene con sus hijos y con su expareja.

Mencionó que ningún milagro navideño podrá sanar la relación con sus hijos ni con la madre de estos, ya que según él, ella se aprovechó de su dinero.

"Yo creo en la maldad, creo en los bajos escrúpulos, creo en la falta de valores y creo en la falta de principios. Por andar de estúpido creyendo en el amor y en el perdón, cincuenta y tantos años de mi vida, me hicieron lo que me hicieron. Me vieron la cara como me la vieron, me robaron y me usaron. Yo en esas cosas no creo, ni en el perdón ni en nada", dijo.

Cabe mencionar que Adame se mantiene alejado de sus hijos luego de que el mayor de ellos lo enfrentó durante el proceso de divorcio con Banquells, al menor de ellos, lo rechazó por su orientación sexual; mientras que su segundo hijo se alejó para apoyar a sus dos hermanos.