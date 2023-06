Alejandro Sanz habla sobre su ex Rachel Valdés

Alejandro Sanz manifestó que no está de acuerdo con lo que se ha estado diciendo públicamente sobre su ex pareja, Rachel Valdés, ya que fue criticada que lo haya abandonado en estos momentos en los que no se siente bien anímicamente.

Todo comenzó cuando la semana pasada el cantante español compartió en sus redes sociales un mensaje depresivo, después agradeció las muestra de cariño expresando que se sentía mal, triste y cansado, hasta dijo que a veces no quería ni estar, lo que preocupó bastante a sus fans.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", había posteado en su cuenta de Instagram

A pesar de tener ese sentimiento, Alejandro Sanz retomó su gira por España y afirmó que lo seguiría haciendo, además que ahorita necesita ingresos ya que también está pasando por una crisis económica, debido a una estafa que fue objeto gracias a un amigo de él.

Después de retomar la gira, volvió a escribir en sus redes sociales el siguiente mensaje "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

El cantante de "Corazón partido" tenía tres años de relación con Rachel Valdés, él de 53 y ella de 33 años, de origen cubano y se dedica a las artes, vivían juntos en Somosaguas, uno de los lugares residenciales exclusivos de España. Según se dijo el motivo de la ruptura fue el desgaste en la convivencia y la diferencia de caracteres de ambos.

Después de que la cubana recibiera ataques públicamente, Alejandro Sanz salió en su defensa asegurando que ella nada tenía que ver con su estado de ánimo, aprovechó para halagarla y dejar en claro la excelente mujer que es.

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que sólo puedo decir cosas buenas", compartió en una de sus historias.

"Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Rachel Valdés, cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte", se lee en la publicación.