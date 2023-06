Alejandro Sanz en banca rota

Alejandro Sanz había compartido en sus redes sociales hace unos días que se encontraba deprimido, situación que preocupó a todos sus fanáticos. Tras esa declaración, también ha mencionado que ha tenido días difíciles y que no está en su mejor momento.

Algunos medios de comunicación han especulado sobre la razón por la que se encuentra en este estado de salud emocional, atribuyendo la causa a problemas económicos, pues es sabido que tiene una deuda millonaria que no ha podido solventar desde hace varios años.

"No sé si sirva decirlo, pero estoy triste y cansado, estoy trabajando para que se me pase, a veces no quiero ni estar", fue lo que escribió Sanz.

Al recibir múltiples muestras de cariño de todos sus amigos y seguidores, después dedicó un espacio al apoyo que se le dio.

"He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. Creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", manifestó.

De acuerdo a algunas fuentes, Alejandro Sanz tiene una deuda de 280 millones de pesos mexicanos, que no ha podido cubrir hasta el momento, que fue producto de un fraude hace cinco años, ya que uno de sus amigos cometió irregularidades en sus cuentas bancarias y lo involucró.

Para poder sobrellevar esa situación económica, se sabe que el cantante de origen español vendió algunas de sus propiedades, una en Miami Florida y otra en Madrid, España.