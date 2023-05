Alejandro Sanz admite sentirse triste

Alejandro Sanz ha alarmado a sus seguidores con la publicación que realizó en sus redes sociales donde mencionaba triste y cansado. Esto alertó a todos ya que se encuentra en una pausa de su tour mundial.

Según su agenda, será el próximo 3 de junio el día que retomará las fechas en Pamplona, pero previo a esto, sus seguidores se alarmaron ante tal publicación.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", escribió Sanz.

Y posteriormente continúo manifestando más de su sentir "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

Ahora sus seguidores se encuentran con el corazón partido, tras ese mensaje depresivo que puso en alerta y con el que recibió múltiples muestras de apoyo.

"A veces no quiero ni estar, por ser sincero, por no entrar al ruido, sé que hay gente que se siente así, yo me siento igual", fue otra de las partes del mensaje.

El cantante de 54 años al parecer se sentía afligido y quiso manifestarlo públicamente, su confesión sobre su momento anímico preocupó a todos quienes gustan de su música y quiénes son sus seguidores, tras los comentarios el artista volvió a postear el agradecimiento a las muestras de cariño que en ese momento significaban mucho para él.

Aprovechó para confirmar que no cancelará la gira, ya que considera que no es buena idea encerrarse, sino vivir un día a la vez.

En cuanto a su situación sentimental, se sabe que mantiene una relación amorosa con Rachel Valdés, estuvo casado 12 año con Raquel Perera, quien fuera su asistente personal y con quien tiene dos hijos, Dylan y Alma.