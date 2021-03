Alejandro Fernández debuta como abuelo

El embarazo de Camila, de 23 años, fue de alto riesgo, debido a que sufrió desprendimiento de placenta, sangrado y amenaza de aborto. Razón por la que ocultó durante casi 8 meses que esperaba bebé.

La pequeña Cayetana nació por cesárea, pesó 3 kilos 660 gramos y midió 49 centímetros.

El mes pasado, Alejandro Fernández declaró que estaba feliz por la llegada de su nieta, incluso, dijo que quería acompañar a su hija durante el parto.

"Yo ahorita estoy feliz, la verdad feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada, muy contenta. Fue un paso difícil, la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba", declaró "El Potrillo".