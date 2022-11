Alec Baldwin demanda a miembros de la producción de "Rust"

El abogado de Baldwin acudió a un juzgado de California para presentar los documentos donde se acusa a Hannah Gutiérrez-Reed, encargada de armas de la filmación, a David Halls, asistente de dirección, a Sarah Zachry, jefa de utilería, así como a Seth Kenney, asistente de armas y a la tienda de accesorios que posee.

Según la versión del actor de 64 años, los miembros del equipo de producción de la película cometieron irregulares en el set, pues esta tragedia sucedió porque se incluyeron balas vivas que cargaron el arma, razón por la que culpa a Gutiérrez Reed de no revisarla.

El famoso también acusa a Zachry de no haber confesado que el armero había tenía un "comportamiento irresponsable y que suponía un riesgo".

"Esta tragedia ocurrió porque se entregaron balas reales en el set y se cargaron en el arma, Gutiérrez-Reed no revisó las balas o el arma con cuidado, Halls no revisó el arma con cuidado y, sin embargo, anunció que el arma estaba a salvo antes de dársela a Baldwin, y Zachry no reveló que Gutiérrez-Reed había estado actuando imprudentemente fuera del set y era un riesgo para la seguridad de quienes la rodeaban', dice la demanda.